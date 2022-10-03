З 1 жовтня в Україні змінилася система виплат субсидій та пільг

В Україні розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг до Пенсійного фонду. Відсьогодні, 1 жовтня, ПФУ виплачуватиме призначені субсидії та пільги. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

З 1 жовтня в Україні змінилася система виплат субсидій та пільг
Фото: suspilne.media

Деталі

«Виплати будуть здійснюватися незалежно від того, чи є субсидіант чи пільговик пенсіонером, чи ні», — йдеться у повідомленні.

До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Усі дані для виплат надійдуть у фонд в електронному вигляді.

Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.

З 1 грудня 2022 року звертатися за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.

«Тобто подавати заяви можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання громадян», — зазначили у ПФУ.





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