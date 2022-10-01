Букінгемський палац показав перші монети з портретом короля Чарльза: фото

Після смерті королеви Великобританії Єлизавети II монети з її зображенням замінять на портрет нового короля Чарльза III (Карла III). Королівський монетний двір вже представив перші британські пенси з оновленим дизайном, інформує Апостроф.

Фотографії монет із профілем нового монарха у своєму Instagram опублікував Букінгемський палац. Портрет був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом і особисто схвалений Його Величністю.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

На відміну від своєї покійної матері Чарльз зображений на монеті без корони. Профіль короля повернутий ліворуч, у протилежний бік від королеви Єлизавети II - така британська традиція.

Перші монети із зображенням британського короля є частиною меморіальної колекції Її покійної Величності та будуть доступні для колекціонерів з 3 жовтня.

"У понеділок буде випущена серія пам'ятних монет, присвячених життю та спадщині королеви Єлизавети II. Портрет короля вперше з'явиться на спеціальній монеті номіналом 5 фунтів та 50 пенсів, присвяченій королеві", - сказано в дописі.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

На реверсі пам'ятної 5-фунтової монети зобразили два нових портрети Єлизавети II, які демонструють її довгий шлях від молодого монарха до досвідченого глави держави. Дизайн був створений художником Джоном Бергдалом у співпраці з Королівським монетним двором.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Зображення Чарльза III з'явиться на монетах, що перебувають у обігу у Великій Британії, і на пам'ятних монетах, випущених Королівським монетним двором у найближчі місяці.


Наталка Лавринець, Апостроф





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