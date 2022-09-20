Мешканці звільнених міст на Харківщині отримають спеціальну грошову виплату

Допомога від держави буде виплачуватися одноразово.

Мешканці звільнених міст на Харківщині отримають спеціальну грошову виплату
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Вдалий контрнаступ ЗСУ і деокупація населених пунктів у Харківській області позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях.

У звільнених містах стартував пілотний проєкт, в межах якого мешканці зможуть одержати одноразову виплату у розмірі 1 200 гривень. Про це розповіла віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верищук у власному Telegram-каналі.

Фінансову підтримку проєкту надали Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Доставку та роздачу грошей здіснює Украпршта.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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