Мешканці звільнених міст на Харківщині отримають спеціальну грошову виплату

Вдалий контрнаступ ЗСУ і деокупація населених пунктів у Харківській області позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях.

У звільнених містах стартував пілотний проєкт, в межах якого мешканці зможуть одержати одноразову виплату у розмірі 1 200 гривень. Про це розповіла віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верищук у власному Telegram-каналі.

Фінансову підтримку проєкту надали Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Доставку та роздачу грошей здіснює Украпршта.