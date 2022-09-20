Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня

В Україні злетів курс долара. Американська валюта подорожчала і перевищує 42 гривні. Стало відомо, за скільки можна купити долар у банківських обмінниках та на чорному ринку 20 вересня.

Сьогодні курс долара на готівковому ринку додав у продажу 25 копійок – до 42,05 грн, а в купівлі на 20 копійок – до 41 грн. Євро у продажу не змінився – 41,50 грн, а у купівлі подорожчав на 10 копійок – 40,40 грн.

Долар у продажу та купівлі на чорному ринку подорожчав на 25 копійок - до 42,17-42,40 грн. Європейська валюта подорожчала на 20 копійок – до 41,50 грн у продажу. Здати її можна по 41,10 грн – дорожче на 15 копійок.

У банківських обмінниках Києва долар послабився на 28 копійок – до 42,08 грн. Курс євро не змінився – 41,50 грн/євро. Американську валюту можна продати по 41,10 грн, а європейську – по 40,45 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара з 21 липня – 36,57 грн. Уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 грн у проект держбюджету на 2023 рік.

Наприкінці наступного року курс становитиме 50 грн. Аналітики пояснюють зростання курсу долара із дефіцитом банкнот на валютному ринку.

Нацбанк очікує, що курс валют залишиться стабільним завдяки позитивному впливу зовнішніх надходжень. Україна вже отримала 18 млрд доларів і до кінця року чекає ще 12 млрд. доларів.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько вважає, що подорожчання готівкового долара збільшує економічну доцільність купівлі валюти за "депозитною" схемою, коли долар можна купити за курсом 37,50 – 38,00 грн. Вона спрогнозувала, що цього тижня курс варіюватиметься в межах 41,50-42,50 грн.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович звернув увагу на те, що аукціони НБУ, проведені попередніми тижнями, не допомогли стабілізації курсу. Він висловив сподівання, що додаткова пропозиція готівкової валюти допоможе стримати курс.

"Не змінюється і стан безготівкового ринку. Попит клієнтів банків на іноземну валюту значно перевищує пропозицію, і НБУ зазвичай продає близько 0,5 млрд доларів щотижня через інтервенції", - зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі готівкового долара з рахунків.