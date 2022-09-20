Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня

В Україні злетів курс долара. Американська валюта подорожчала і перевищує 42 гривні. Стало відомо, за скільки можна купити долар у банківських обмінниках та на чорному ринку 20 вересня.

Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня

Сьогодні курс долара на готівковому ринку додав у продажу 25 копійок – до 42,05 грн, а в купівлі на 20 копійок – до 41 грн. Євро у продажу не змінився – 41,50 грн, а у купівлі подорожчав на 10 копійок – 40,40 грн.

Долар у продажу та купівлі на чорному ринку подорожчав на 25 копійок - до 42,17-42,40 грн. Європейська валюта подорожчала на 20 копійок – до 41,50 грн у продажу. Здати її можна по 41,10 грн – дорожче на 15 копійок.

У банківських обмінниках Києва долар послабився на 28 копійок – до 42,08 грн. Курс євро не змінився – 41,50 грн/євро. Американську валюту можна продати по 41,10 грн, а європейську – по 40,45 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара з 21 липня – 36,57 грн. Уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 грн у проект держбюджету на 2023 рік.

Наприкінці наступного року курс становитиме 50 грн. Аналітики пояснюють зростання курсу долара із дефіцитом банкнот на валютному ринку.

Нацбанк очікує, що курс валют залишиться стабільним завдяки позитивному впливу зовнішніх надходжень. Україна вже отримала 18 млрд доларів і до кінця року чекає ще 12 млрд. доларів.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько вважає, що подорожчання готівкового долара збільшує економічну доцільність купівлі валюти за "депозитною" схемою, коли долар можна купити за курсом 37,50 – 38,00 грн. Вона спрогнозувала, що цього тижня курс варіюватиметься в межах 41,50-42,50 грн.

Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович звернув увагу на те, що аукціони НБУ, проведені попередніми тижнями, не допомогли стабілізації курсу. Він висловив сподівання, що додаткова пропозиція готівкової валюти допоможе стримати курс.

"Не змінюється і стан безготівкового ринку. Попит клієнтів банків на іноземну валюту значно перевищує пропозицію, і НБУ зазвичай продає близько 0,5 млрд доларів щотижня через інтервенції", - зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі готівкового долара з рахунків.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяцівУкраїна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Блок рекламы


Похожие новости
Долар йде на новий рекорд: який курс валют в Україні 20 вересняДолар йде на новий рекорд: який курс валют в Україні 20 вересня
В Україні з'явився перший "індекс Бігмаку" з початку війни: скільки реально коштує гривняВ Україні з'явився перший "індекс Бігмаку" з початку війни: скільки реально коштує гривня
ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунківПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунків
Долар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересняДолар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересня
Ціни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українцівЦіни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українців
В банках дефіцит готівки: що буде з курсом валют на вихіднихВ банках дефіцит готівки: що буде з курсом валют на вихідних
Овочі подешевшали в Україні: які ціни на продукти у середині вересняОвочі подешевшали в Україні: які ціни на продукти у середині вересня
Житло в Україні подорожчало: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонамЖитло в Україні подорожчало: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонам
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Шмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 роціШмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 році
Последние новости
Подгружаем последние новости