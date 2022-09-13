Кабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахист

Уряд на засіданні 13 вересня ухвалив проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, головною відмінністю якого стане збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. У 2023 році передбачено фінансування армії на рівні 17,8% ВВП, що становить 1141,1 млрд грн або 50% від усіх витрат.

«Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівлі техніки та зброї та багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку та оборону буде більш ніж у чотири рази», - зазначив Прем'єр-міністр.

Зокрема, загальна сума доходів держбюджету прогнозується у 1 279,1 млрд грн (загальний фонд – 1146,6 млрд грн; спеціальний – 132,5 млрд грн). Витрати держбюджету та надання кредитів плануються в обсязі 2573,4 млрд грн (загальний фонд – 2268,5 млрд грн, спеціальний – 304,9 млрд грн).

На сферу охорони здоров'я планують спрямувати – 175,7 млрд грн.; на освіту – 155 млрд грн.; на пенсії та соцзахист передбачено – 835 млрд грн; на підтримку ветеранів війни – 6,8 млрд грн. 17,4 млрд грн складе Резервний фонд.

"Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту - це ще 35% усіх видатків у проекті бюджету. Це понад 800 млрд грн", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, планується створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, на який буде виділено 19 млрд грн. На Фонд розвитку підприємництва передбачено 16 млрд грн.

Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію видатків для місцевих бюджетів у зв'язку з війною у розмірі 24 млрд грн.

Мінімальна заробітна плата з 01 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць – 2589 гривень.

Водночас, витрати на утримання органів державної влади будуть скорочені на 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком.