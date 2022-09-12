Комуналка в Україні подорожчала: які послуги зросли в ціні найбільше

В Україні протягом року подорожчала комуналка. Стало відомо, яка які послуги зросли у ціні найбільше.

Комуналка в Україні подорожчала: які послуги зросли в ціні найбільше

Вартість комуналки станом на серпень 2022 року збільшилась на 3,9% порівняно із аналогічним місяцем минулого року. Максимально – на 23,7% подорожчала вартість утримання та ремонту житла. Ціна на цю послугу зросла на 0,8%, порівняно з липнем поточного року.

Відповідні дані надав Держстат. Наголошено, що суттєво подорожчали й інші послуги ЖКГ. Йдеться про водопостачання (12%) та каналізацію (14,9%). Також повідомляється про підвищення цін на інші послуги:

  • управління багатоквартирними будинками – 6,8%;
  • вивіз сміття – 5,5%;
  • гаряча вода та опалення – 1,2%;
  • газ – 3,7%.

При цьому вартість електроенергії знизилася на 7,4%. Якщо порівнювати з липнем, подорожчали дві комунальні послуги:

  • прибирання сміття 0,8%;
  • утримання та ремонт житла 3%.
Комуналка в Україні подорожчала: які послуги зросли в ціні найбільше

Нагадаємо, що в період дії військового стану всі тарифи на комунальні послуги заморожені. Мораторій також забороняє підвищувати ціни на комуналку упродовж шести місяців після закінчення війни.

Нещодавно стало відомо, що Кабмін продовжив дію Положення про спеціальні обов'язки на ринку газу до 30 квітня 2023 року. Блакитне паливо продаватиметься виробникам тепла по незмінній ціні. Це допоможе владі стримувати зростання тарифів на воду та опалення для українців.

Комуналка в Україні подорожчала: які послуги зросли в ціні найбільше

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив упевненість, що рішення дозволить забезпечити безперебійне постачання газу та забезпечить надійність функціонування ринку газу в нашій країні.

Раніше повідомлялося, що комуналка може стати доступнішою. Українцям розповіли, як платити за опалення вдвічі менше.


Ловіцька Леся, Тудей





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