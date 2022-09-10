Ветеранам допоможуть відкрити власну справу: у ветеранському фонді розповіли про умови отримання грантів

Нещодавно Український ветеранський фонд запустив програму макрофінансування ветеранського бізнесу. Держава готова профінансувати проєкти на суму до мільйона гривень. Допомогу зможуть отримати як самі ветерани, так і члени їхніх родин, що вже ведуть підприємницьку діяльність. Про саму програму, тих, хто її підтримує та як отримати грант розповіла виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова в інтерв’ю Надії Сухій «Ветерани війни. Підтримка на рівні гідності».

За словами Наталії Калмикової, не дивлячись на те, що Фонд офіційно запрацював напередодні війни - 2 лютого, він вже перейшов до реалізації до конкурсних програм.

«З початком війни в нас була запроваджена одна програма мікрофінансування, без конкурсу, і гарячу лінію кризової підтримки, яка необхідна тоді, коли багато людей мають гострі стани, коли треба, щоб їх вислухали. Ми створили цю лінію для ветеранів, членів їхніх родин та родин загиблих. Весь цей час Фонд готувався до того, щоб перейти все-таки до фінансування проєктів ветеранів та громадських організацій, які працюють у їхніх інтересах», - зазначила директорка Фонду.

Не дивлячись на те, що бюджет Фонду було зменшено через війну, за словами його очільниці, певна частина коштів лишилась, і після певних процедур їх почнуть надавати заявникам, інформує ZN.ua .

«Зараз ветеран може зателефонувати нам на гарячу лінію. Ветеран або його родина можуть отримати відшкодування до 20 тисяч гривень на ведення підприємницької діяльності. Людина може скористатися чат-ботом у Телеграмі: там багато корисної інформації щодо тих послуг, які надає держава. А тепер — ще й може готувати і подавати проєкт, якщо це великий бізнес, та отримати на нього до мільйона гривень», - наголосила Калмикова.

Поки, за інформацією директорки Фонду, ідеться про програму макрофінансування ветеранського бізнесу, набір до якої стартував 5 вересня. Участь у ній можуть узяти ветерани або члени їхніх родин, що ведуть бізнес. У програмі заявлені гранти від 500 тисяч гривень до мільйона. Але ця програма стосується не відкриття, а відновлення бізнесу, що вже працював і працює.

«Я не хочу обмежувати людей у поданні заявок. Але ці кошти будуть», - додала Наталія Калмикова, відповідаючи на питання про суму коштів, які виділено на програму.

Директорка Українського ветеранського фонду про відбір і про систему відбору заявок. Процес поділено на дві основні частини.

Перша частина відбору — технічна. Перевіряється коректність поданих документів і відповідність вимогам. Ці вимоги є на сайті Фонду.

«Кожен, хто планує податися, може зайти й подивитися, які в нього документи є, яких немає, щоб потім підвантажити», - наголошує Калмикова.

Друга частина — оцінка.

«Наприклад, є аграрний бізнес, який хоче отримати мільйон гривень, щоб збільшити площі під посіви чи закупити посівний матеріал, а потім збільшити кількість робочих місць тощо. Є питання до того, наскільки проєкт реалістичний, наскільки компанія показувала свою спроможність діяти попередніми роками. Якщо компанія два-три роки працює і демонструє, що в неї класний директор, команда, яка вміє планувати, адаптуватися, гнучко реагувати на зміни і стратегічно при цьому йти до мети, — це буде оцінено. Вивчатимуть заявки експерти-практики, які самі постійно мають справи з такими викликами», - пояснила очільниця Фонду.

Наталія Калмикова також наголосила, що окрім держави програму ветеранського підприємництва фінансуватиме донор ­- Благодійний фонд Razom for Ukraine.