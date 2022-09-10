У США готуються до обмеження цін на російську нафту

Мінфін показав попередній план.

У США готуються до обмеження цін на російську нафту
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Міністерство фінансів США опублікувало попередній план щодо механізму обмеження цін на російську нафту. Заборона на морські перевезення сирої нафти набуде чинності 5 грудня, на нафтопродукти – у лютому 2023 року. Ембарго на імпорт у США збережеться.

«США заборонили імпорт російських сирої нафти, нафтопродуктів, палива, масел і продуктів їх перегонки у зв'язку з триваючими спробами РФ підірвати суверенітет і територіальну цілісності України. Ця заборона залишиться чинною», - йдеться у рекомендаціях.

США готові дозволити продаж або постачання нафти компаніям, які закуповують нафту на рівні або нижче за «стелю цін», яку визначить коаліція країн. Проти компаній, які закуповують нафту дорожче, вводитимуть санкції.

Країни, які погодяться застосовувати ліміти, матимуть змогу брати участь у ціноутворенні.

Імпортери та переробники російської нафти мають документально підтверджувати, що вартість купленої нафти не перевищує «стелі цін», зокрема, щоб під санкції не потрапили постачальники послуг з морської доставки нафти.

Рекомендації також передбачають можливість незастосування санкцій до постачальників, яких свідомо дезінформували імпортери.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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