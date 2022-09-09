Росіяни у Львові володіють сотнями бізнесових проєктів – Садовий

Мер закликав поліцію переспрямувати увагу з обшуків у місцевих волонтерів на ситуацію з російськими бізнесменами на західній Україні, інформує ZN.ua.

Росіяни у Львові володіють сотнями бізнесових проєктів – Садовий
Мер Садовий стверджує, що в Львові понад 340 бізнесів прямо чи опосередковано належать росіянам
© Juanedc / Flickr

У Львові понад 340 бізнесів прямо чи опосередковано належать росіянам, стверджує міський голова Андрій Садовий і закликає поліцію переспрямувати увагу на цю ситуацію. Нагадаємо, останні декілька днів до міста прикута увага на тлі візиту столичних правоохоронців з обшуками до місцевих волонтерів. У своєму фейсбук-дописі очільник міста зазначив:

«Понад 340 бізнесів у Львові прямо або опосередковано належать росіянам. Листа з усією інформацією про них ми надіслали до правоохоронних органів ще наприкінці квітня. Тепер вже публічно додаю один із списків власників російського бізнесу у Львові. Рекомендую правоохоронним органам зайнятись перш за все ними», – сказав Садовий.

Чиновник заступився за волонтерів Святослава Літинського та Олеся Дзиндру, щодо яких є підозра в завезенні автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для особистих потреб. Садовий закликав “не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час”.

Нагадаємо, влітку з полону так званої "ДНР" звільнили 32 водіїв-волонтерів, які понад три місяці незаконно утримувалися на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка.

Раніше в нас також з'явився матеріал «Хайп на волонтерстві»: журналісти оприлюднили запис телефонної розмови Тищенка.


Оксана Коваль, ZN.ua





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