Росіяни у Львові володіють сотнями бізнесових проєктів – Садовий

У Львові понад 340 бізнесів прямо чи опосередковано належать росіянам, стверджує міський голова Андрій Садовий і закликає поліцію переспрямувати увагу на цю ситуацію. Нагадаємо, останні декілька днів до міста прикута увага на тлі візиту столичних правоохоронців з обшуками до місцевих волонтерів. У своєму фейсбук-дописі очільник міста зазначив :

«Понад 340 бізнесів у Львові прямо або опосередковано належать росіянам. Листа з усією інформацією про них ми надіслали до правоохоронних органів ще наприкінці квітня. Тепер вже публічно додаю один із списків власників російського бізнесу у Львові. Рекомендую правоохоронним органам зайнятись перш за все ними», – сказав Садовий.

Чиновник заступився за волонтерів Святослава Літинського та Олеся Дзиндру, щодо яких є підозра в завезенні автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для особистих потреб. Садовий закликав “не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час”.

Нагадаємо, влітку з полону так званої "ДНР" звільнили 32 водіїв-волонтерів, які понад три місяці незаконно утримувалися на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка.

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