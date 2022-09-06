НБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунків

НБУ запровадив обмеження на перекази та зняття готівки на весь період дії військового стану в Україні. Це було зроблено для того, щоб українці, які мають великі суми на банківських рахунках, не почали масово виводити кошти.

Обмеження діють як на зняття коштів із карток, так і на отримання грошей у касах банків. Так, на сьогоднішній день в касі українського банку можна отримати максимум 100 тис. грн на день. Про це фінустанову потрібно заздалегідь попередити, щоб у касі були на той момент, коли ви прийдете, гроші. Що ж до зняття валюти з рахунків, то тут виникають проблеми. Багато банків неохоче віддають клієнтам валюту, навіть за попереднім замовленням, посилаючись на те, що готівкової валюти в банку нібито немає.

У різних банків діють різні обмеження зняття коштів у банкоматах. Так, у банкоматі ПриватБанку можна зняти максимум 15 тис. грн з картки іншого банку (з картки свого банку діють вищі ліміти) та 100 тис. грн в еквіваленті в іноземній валюті. У касах супермаркетів клієнти ПриватБанку можуть зняти до 6 тис. грн за раз, а за кордоном у банкоматах – 12,5 тис. грн на тиждень.

Клієнти Monobank можуть знімати з карток будь-які суми, але при знятті готівки з гривневої картки з клієнтів зніматиметься комісія 0,5%. У банкоматах Ощадбанку клієнти можуть зняти за раз не більше ніж 10 000 грн . У банкоматах Укрсиббанку клієнти також можуть знімати 10 тис. грн . на день, а власники VISA Gold – 50 000 грн . У відділеннях ліміт на зняття готівки для всіх клієнтів становить 200 тис. грн

Нагадаємо, НБУ повідомив українців, на скільки зростуть ціни на продукти вже до кінця року.