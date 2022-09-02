Новостей.COM ⇒
2022-09-02
Єврокомісія планує обмежити ціни на електрику
Доплачуватимуть виробники дешевої електроенергії, зокрема, вітрові електростанції, які отримують прибутки за рахунок прив'язки ціни на свою електроенергію до захмарної ціни на газ, інформує
Єврокомісія запропонувала низку заходів для підтримки споживачів на тлі подорожчання електроенергії. Зокрема, передбачається запровадити податок на надприбутки та обмежити ціни на електрику.
Про це йдеться в документі щодо "надзвичайних заходів на ринку електроенергії",
Юлія Мельничук, ZN.ua