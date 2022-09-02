Єврокомісія планує обмежити ціни на електрику

Єврокомісія запропонувала низку заходів для підтримки споживачів на тлі подорожчання електроенергії. Зокрема, передбачається запровадити податок на надприбутки та обмежити ціни на електрику.

Про це йдеться в документі щодо "надзвичайних заходів на ринку електроенергії", повідомляє DW з посиланням на агентство AFP.