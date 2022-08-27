Релокація виробництва: на Львівщині будують сучасний хлібозавод

У Львівській області розпочалося будівництво нового сучасного заводу з виробництва хліба. Про це повідомив економіст Михайло Бно-Айріян.

«Вчора на Львівшині, як для мене, відбулася знакова економічна подія. Було розпочато будівництво нового надсучасного заводу з виробництва хліба», - зазначив Михайло Бно-Айріян.

За словами економіста, обсяг інвестицій складає 20 млн євро. Частина устаткування заводу буде перенесена з аналітичного виробництва у Харкові. В результаті буде створено до 3000 робочих місць протягом двох років. Підприємство вироблятиме 150 тон хліба на добу, який частково будуть продавати на експорт.

На думку експерта, регіони Західної України стануть економічним центром країни.

«На моїй пам’яті це перше будівництво з нуля такого масштабу підприємства в регіоні після війни. Це ще раз підтверджує мою тезу, що Львівщина (а частково Закарпаття та Івано-Франківська області) отримали шанс на ре-індустріалізацію і у разі затяжної війни ставатиме новим економічним центром країни», - наголошує Бно-Айріян.