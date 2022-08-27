Релокація виробництва: на Львівщині будують сучасний хлібозавод

Регіон стає новим економічним центром країни.

Релокація виробництва: на Львівщині будують сучасний хлібозавод
Будівництво нового заводу - це маркер для українських підприємців
© Михайло Бно-Айріян

У Львівській області розпочалося будівництво нового сучасного заводу з виробництва хліба. Про це повідомив економіст Михайло Бно-Айріян.

«Вчора на Львівшині, як для мене, відбулася знакова економічна подія. Було розпочато будівництво нового надсучасного заводу з виробництва хліба», - зазначив Михайло Бно-Айріян.

За словами економіста, обсяг інвестицій складає 20 млн євро. Частина устаткування заводу буде перенесена з аналітичного виробництва у Харкові. В результаті буде створено до 3000 робочих місць протягом двох років. Підприємство вироблятиме 150 тон хліба на добу, який частково будуть продавати на експорт.

На думку експерта, регіони Західної України стануть економічним центром країни.

«На моїй пам’яті це перше будівництво з нуля такого масштабу підприємства в регіоні після війни. Це ще раз підтверджує мою тезу, що Львівщина (а частково Закарпаття та Івано-Франківська області) отримали шанс на ре-індустріалізацію і у разі затяжної війни ставатиме новим економічним центром країни», - наголошує Бно-Айріян.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Ринок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовинуРинок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовину
Блок рекламы


Похожие новости
Під Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенцівПід Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенців
Житло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війниЖитло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війни
США всерйоз взялися за нарощування виробництва власних мікропроцесорівСША всерйоз взялися за нарощування виробництва власних мікропроцесорів
На Львівщині дизельне паливо крали прямо з нафтопроводуНа Львівщині дизельне паливо крали прямо з нафтопроводу
Кабмін визначився із вартістю газу для виробництва тепла населенню до кінця опалювального сезонуКабмін визначився із вартістю газу для виробництва тепла населенню до кінця опалювального сезону
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
В Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчик
За 18 млн гривень в Хотові побудують очисні споруди
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости