В уряді назвали, скільки грошей витратили на війну

За пів року видатки з держбюджету склали майже 1 трлн грн, інформує ZN.ua.

В уряді назвали, скільки грошей витратили на війну
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України видатки державного бюджету держави склали майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку країни, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Понад 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто більше ніж 40% усього, що ми витрачали з державного бюджету, – це потреби армії», - сказав Шмигаль у вівторок.

Зокрема 288 млрд грн витратили на зарплати військових, 135 млрд грн – на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення.

Прем'єр зазначив, що сьогодні українці свідомі як ніколи, і незважаючи на складнощі, сплачують податки, адже знають - вони допомагають армії та нашим військовим.

«Решта видатків держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників і запозичень через військові облігації», - додав глава Кабміну.

Так, Україна вже отримала понад $14 млрд зовнішнього фінансування від союзників України, а до кінця року планується залучити ще від $12 млрд до $16 млрд.


Ірина Знась, ZN.ua





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