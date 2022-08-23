В уряді назвали, скільки грошей витратили на війну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України видатки державного бюджету держави склали майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку країни, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Понад 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто більше ніж 40% усього, що ми витрачали з державного бюджету, – це потреби армії», - сказав Шмигаль у вівторок.

Зокрема 288 млрд грн витратили на зарплати військових, 135 млрд грн – на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення.

Прем'єр зазначив, що сьогодні українці свідомі як ніколи, і незважаючи на складнощі, сплачують податки, адже знають - вони допомагають армії та нашим військовим.

«Решта видатків держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників і запозичень через військові облігації», - додав глава Кабміну.

Так, Україна вже отримала понад $14 млрд зовнішнього фінансування від союзників України, а до кінця року планується залучити ще від $12 млрд до $16 млрд.