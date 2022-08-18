Суд поставив крапку у схемі по спробі захоплення 74 га землі на Осокорках - землі повернені громаді міста

Господарський суд міста Києва виніс історичне рішення - 74,4 га території на Осокорках (Дарницького району), які намагалися вкрасти у жителів столиці ТОВ "Агрофірма "Зодіак", повернені громаді.

Історія з намаганням вивести у киян землі представниками фірми ТОВ "Агрофірми Зодіак" розпочалася минулого року.Власниками ТОВ є Михайло Твердохліб та Максим Гришко, керівником фірми - Анатолій Артемюк. Вони, користуючись послугами свого нотаріуса, зареєстрували за своєю фірмою право на постійне користування землею, на підставі державного акту Виконавчого комітету Києво-Святошинської районної Ради депутатів трудящих від 24.02.1946. Документи, за якими проводилися реєстраційні дії могли бути підроблені, вважають експерти, інформує Апостроф.

Міністерство юстиції та Держгеокадастр восени минулого року скасували сумнівні реєстраційні дії щодо цієї землі. Однак, ТОВ "Агрофірма Зодіак" вирішила звернутися до суду для оскарження рішень.

18 серпня господарський суд міста Києва виніс два рішення у двох справах: підтвердив законність скасування реєстраційних дій та виніс рішення повернути землі громаді міста. Засідання відбулося під палкими дебатами за участі представників Київської міської ради і Міністерства юстиції України. Суд вислухавши доводи сторін та вивчивши всі фактичні обставини справи поставив крапку в епопеї, наслідком якої могла стати оборудка на 74,4 га землі, які хотіла привласнити ТОВ "Агрофірма Зодіак", що повернені громаді міста.


Іван Троянов, Апостроф





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