Держбюджет Росії зведено з дефіцитом вперше з 24 лютого
З початку війни бюджетні видатки РФ зросли на 35%.
Уперше з початку війни липневий бюджет РФ було зведено із дефіцитом. І не просто у якісь там кілька мільйонів, а одразу майже у 900 млрд руб. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA, у матеріалі "Економіка РФ нарешті похитнулася".
З початку війни бюджетні видатки зросли на 35% і надалі збільшуватимуться. Тренд — десь плюс 150 млрд руб. щомісяця. Отже, вже у жовтні незаплановані видатки перевищать трильйон рублів, а до грудня становитимуть майже 1,5 трлн. Тоді росіянам доведеться нарешті залізти до засік фонду національного добробуту, аби профінансувати всі видаткові статті, інформує
Так, Мінфін РФ закрив дані про видаткові статті, щоб ми, не дай Боже, не дізналися, що країна-терористка витрачає на війну все, що має. Але насправді навіть побіжних знань арифметики достатньо, аби зрозуміти, що з березня видатки РФ зросли на 650 млрд руб., з яких близько 500 млрд — військові видатки, а 150 млрд — решта.