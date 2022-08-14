Держбюджет Росії зведено з дефіцитом вперше з 24 лютого

Уперше з початку війни липневий бюджет РФ було зведено із дефіцитом. І не просто у якісь там кілька мільйонів, а одразу майже у 900 млрд руб. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA, у матеріалі "Економіка РФ нарешті похитнулася".

З початку війни бюджетні видатки зросли на 35% і надалі збільшуватимуться. Тренд — десь плюс 150 млрд руб. щомісяця. Отже, вже у жовтні незаплановані видатки перевищать трильйон рублів, а до грудня становитимуть майже 1,5 трлн. Тоді росіянам доведеться нарешті залізти до засік фонду національного добробуту, аби профінансувати всі видаткові статті, інформує ZN.ua .