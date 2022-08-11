Валютні обмінники хочуть обкласти щомісячним авансовим податком на прибуток

Національний банк України та голова профільного комітету Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев пропонують запровадити авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників валют у розмірі трьох мінімальних зарплат щомісячно, що станом на зараз складає 19,5 тисяч гривень. Відповідний законопроект зареєстровано на сайті парламенту.

«Зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі. У разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі трьох мінімальних зарплат за кожний пункт обміну. Надходження складуть близько мільярда гривень по року», - написав Гетьманцев у Facebook.

Він додав, що обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів, а особливо у кризові часи. І хоча зараз, за його словами, в Україні працює близько 4 тис. пунктів обміну, впродовж 2021 року небанківські обмінники заплатили лише 7 млн грн податку на прибуток, або близько 1,7 тис. грн на рік у середньому з одного із 4 тис. обмінників.