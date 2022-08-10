Стало відомо, як за рік змінилися ціни на м'ясо

Протягом року суттєве подорожчання спіткало всі види свіжої охолодженої продукції: птицю, яловичину, свинину, баранину та кролятину. Найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини. Про це свідчить дані сервісу доставки товарів Zakaz.ua.

Фото: zakaz.ua

За повідомленнями Державної служби статистики України, індекс споживчих цін та інфляція продовжує зростати. Зокрема це стосується м'ясних продуктів, адже через війну сільське господарство також зазнало чималих втрат.

Зростання вартості кормів у поєднанні з високими витратами на логістику підштовхує ціни нагору. Тому приготувати борщ із м'ясом, котлети чи побалувати себе шашликом для українців стає дедалі дорожче.

Ціни на курятину

Найбільшою популярністю серед українців користується курятина, яка зустрічається у кожному 3-му кошику онлайн-покупця. Вартість нового курячого філе за рік в українських супермаркетах зросла на 18%.

У серпні 2021 року ціна на полицях рітейлерів у середньому становила 120 грн/кг, тоді як цього року вона підскочила до 142 грн/кг. Найбільше подорожчала куряча печінка — на 51%. Курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз — 69 грн/кг. Крила коштують 77 грн/кг, що на 12% дорожче за торішню ціну.

Крім того, суттєво зросла вартість чверті курки — до 73,4 грн/кг, що дорожче на 33%. Купити фарш із курятини та приготувати котлети зараз обійдеться дорожче на 20%, ніж за аналогічний період минулого року.

Варто зазначити, що українцям сьогодні вигідніше купувати цілу тушку курки. Як не дивно, у порівнянні з тогорічною ціною її вартість зросла лише на 3%.

Також незначне подорожчання спостерігається на курячих стегнах, які коштують у середньому 98 грн/кг, вони зросли в ціні лише на 2%.

Ціни на свинину

Також через рік суттєво піднялися ціни на свіжу охолоджену свинину. Найбільше подорожчало свиняче кермо з кісткою — на 37%. Цього року на полицях супермаркетів її ціна в середньому становить 95,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 року становила 70 грн/кг. Тож приготувати холодець цього року буде дорожче.

Свиняча грудинка минулого року коштувала 98 грн/кг, зараз — 129 грн/кг. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки — на 29% (148,9 грн/кг), вирізка — на 14% (189,9 грн/кг), гуляш — на 17% (139 грн/кг), лопатка — на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки — на 10% (169 грн/кг).

Закордонні постачання стали основною причиною збільшення вартості свинини. У червні 2022 року Україна імпортувала м'яса майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими країнами-експортерами свинини в Україні стали Польща,Данія та Нідерланди.

Крім того, скоротилася внутрішня промислова пропозиція цього продукту у зв'язку з тим, що виробники східного та південного регіонів змушені були покинути ринок.

Експерти сільського господарства прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, і надалі зростатимуть через високу інфляцію.

Ціни на яловичину

Яловичина та телятина в Україні також дорожчає. На ринку це пов'язують із дефіцитом. За даними Zakaz.ua, протягом року найбільше підскочила ціна на ребра — на 45%. Також значно подорожчала свіжа грудка яловичини. У серпні 2021 року вона коштувала 107 грн/кг, тоді як зараз ціна становить 145 грн/кг. Печінка підскочила у ціні на 20% (96 грн/кг), фарш — на 33% (199,9 грн/кг), шийок — на 11% (219 грн/кг), антрекот — на 9% (250 грн/кг).

Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також несуттєво подорожчав стейк з окістя — на 6% (260 грн/кг) та гуляш — на 7% (299 грн/кг).

Ціни на дієтичне м'ясо

Поласувати дієтичним та делікатесним м'ясом також обійдеться недешево. Найбільше зросли ціни на птаха. Вартість тушки індика підскочила на 49%. Наразі вона коштує 164 грн/кг, тоді як торішня ціна була 110 грн/кг.

Вартість філе індички зросла на 22%, а гомілки — на 16%. Ціла тушка качки коштує 158 грн/кг, що на 32% більше, ніж торік. Перепелина тушка коштуватиме 197,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 року коштувала 160 грн/кг.

Цього року ошийок баранини коштує 210 грн/кг, що на 31% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціна на вирізку баранини зросла трохи, лише на 6%.

Приготувати дієтичне блюдо із кролика до столу цього року буде на 8% дорожче. Ціла тушка зараз коштує 282 грн/кг, тоді як торік ціна становила 260 грн за кілограм.