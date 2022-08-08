Пенсіонери з низки регіонів можуть отримати 20% надбавку до пенсії

Переселенці зможуть оформити надбавку під час переїзду, інформує ZN.ua.

Пенсіонери з низки регіонів можуть отримати 20% надбавку до пенсії
© Georg Arthur Pflueger / Unsplash

Пенсіонери, які переїжджають на місце проживання в гірські регіони, можуть отримати 20% надбавку до пенсії. Такі надбавки передбачені законом "Про статус гірських населених пунктів України".

Для отримання надбавки необхідно оформити відповідне посвідчення, яке видається протягом 30 днів. Після оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду для переоформлення пенсії, повідомляє "Соцплатформа".

Окрім пенсіонерів, на 20% збільшуються всі державні виплати та стипендії для працюючих та мешканців місцевості, якій надано статус гірської. Також тарифні ставки та посадові оклади працюючих чи службовців у гірській місцевості мають виплачуватись у підвищених розмірах на 25%. Це окремо передбачено постановою Кабінету Міністрів від 11 серпня 1995 р. №648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють у гірських районах".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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