НБУ відновлює обіг державних цінних паперів

Плату за депозитарні послуги поки знімати не будуть

НБУ відновлює обіг державних цінних паперів
НБУ відновив купівлю-продаж державних цінних паперів
© depositphotos/SergeyNivens

Депозитарій Національного банку України вслід за Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відновлює обіг державних цінних паперів. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

За повідомленням НБУ, поновлення обігу державних цінних паперів допоможе відбудувати українську економіку, адже папери є основним інструментом інвестування для учасників ринку капіталу.

Відновлення обігу також допоможе визначити ринкову вартість цінних паперів.

Також, Нацбанк не буде знімати плату за депозитарні послуги до 22 грудня 2022. Це, на думку представників регулятора, дасть змогу учасникам ринків адаптувати свої бізнес-процеси до нових реалій. На такий же крок НБУ пропонує піти своїм клієнтам відносно кінцевого споживача. Це має пожвавити ринок та допоможе залучити додаткові інвестиції в українську економіку.


Артем Руденко, ZN.ua





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