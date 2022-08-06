Держава вдвічі збільшить вплати за прихисток для переселенців

Держава планує збільшити суму компенсації сім'ям, які прихистять вимушених переселенців в осінньо-зимовий період. На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

На сьогодні, як нагадав міністр, держава виплачує 450 грн на людину в якості компенсації на сплату житлово-комунальних послуг. Щомісячно на програму підтримки переселенців перераховують понад 100 мільйонів гривень.