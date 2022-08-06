Держава вдвічі збільшить вплати за прихисток для переселенців

Громадяни, які прихистять переселенців, отримають більші компенсації за ЖКХ, інформує ZN.ua.

Держава вдвічі збільшить вплати за прихисток для переселенців
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Держава планує збільшити суму компенсації сім'ям, які прихистять вимушених переселенців в осінньо-зимовий період. На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

На сьогодні, як нагадав міністр, держава виплачує 450 грн на людину в якості компенсації на сплату житлово-комунальних послуг. Щомісячно на програму підтримки переселенців перераховують понад 100 мільйонів гривень.

"Програма передбачає можливість компенсації витрат на комунальні послуги. На сьогодні ця сума складає 450 гривень на одну людину. Ми також розуміємо, що попереду у нас зима, опалювальний сезон і витрати будуть збільшуватися. Тому ми плануємо в два рази підняти цей параметр, підняти цю суму, вона буде близько 900 гривень", — зауважив міністр, передає "Суспільне".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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