Валютні "гойдалки" у Києві: долар знову поповз угору

У Києві курс долара після незначного падіння знову набирає обертів. У четвер, 4 серпня, банки у середньому купують американську валюту по 38,35 гривні, а продають по 39,37 гривні, однак низка фінустанов вставила пропозицію вище 40 гривень, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на "Курс України".

Також в столичних обмінниках курс долар переважно вище психологічної межі: купують по 38.00 - 39,40 гривні, а продають по 38,90 - 40,15 гривні.



Найнижчий курс американського долара в "Укрсиббанку" - у купівлі 36,57 гривні, у продажу - 37,57 гривні. Вище 40 гривень продають такі банки: Банк 3/4, Альпарі, Конкорд, Індустріалбанк - по 40,50 гривні, РВС Банк, 40,70 гривні, Міжнародний інвестиційний банк - 40,30 гривні, Акордбанк - 40,20 гривні,



"Ощадбанк" купує валюту по 38.40 гривень, продає по 39,40 гривні. У "Приватбанку" пропонують такий курс: 38,45 гривні, 39,15 гривні.

3 серпня курс долара у банках Києва впав нижче за психологічну межу - 40 гривень.