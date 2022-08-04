Ціни на моркву стрімко змінюються

На ринку сільгосппродуктів стрімко змінюються ціни на моркву. Експерти кажуть, що розпочалося неминуче сезонне зниження. Проте, незважаючи на таку неминучість, все ж таки вартість цього продукту залишається набагато вищою, ніж торік.

Видання east-fruit аналізує причини цінової ситуації, що склалася.

Ціни на моркву в Україні, які трималися на захмарних висотах ще від зими, поступово стали знижуватись. Так, зараз фермери відпускають моркву по 20-25 гривень за кілограм, що приблизно на 10% дешевше за вартість, яка була ще наприкінці минулого тижня.

Таке зниження ціни було неминучим, кажуть аналітики. Адже зараз в усіх фермерських господарствах, які вирощують цю культуру, йде збирання врожаю середньостиглих сортів. Звичайно, виробникам потрібно якнайшвидше збути цю продукцію, оскільки тривалому зберіганню вона не підлягає. Та й місця зберігання потрібно звільнити під більш пізні сорти, які закладатимуться на зиму.

До того ж, деякі господарства на заході України вже розпочали навіть збирання пізніх сортів. Все це йде на ринок і призводить до зниження вартості моркви.

Однак, незважаючи на таке стрімке зниження ціни, цього року морква залишається все-таки набагато дорожчою, ніж минулого. Так, на початку серпня минулого року ціни на моркву були нижчими у 3,7 раза.

Аналітики вважають, що головною причиною високої ціни є скорочення площ, зайнятих під цю культуру загалом у країні. Адже багато полів, на яких була посіяна морква, залишилися під окупантами. А ще багато посівних площ, які перебувають у зоні активних бойових дій, залишилися взагалі незасіяними. Тож розраховувати, що цього року ціни на моркву знизяться до рівня минулорічних, навряд чи варто.

Але нинішнього року ціновими рекордсменами обіцяють стати баштанні культури. Адже майже всі кавуни і дині, які зазвичай продавалися на ринках України, зростають на Херсонщині. А цього року Херсонська область майже вся опинилася у тимчасовій окупації. Тому українцям тепер доступні лише імпортні баштанні культури. А вони коштують дуже дорого.