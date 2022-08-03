Кабмін у розпал війни готується запровадити новий податок, сплив план уряду: "Стане ще важче..."

За розрахунками уряду такий крок має зменшити тиск на гривню.

Кабінет міністрів України розпочав підготовку законопроекту про додатковий збір на імпорт. Так, в Україні вирішили запровадити додатковий збір на імпортні товари у розмірі 10%.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк.

"Підтверджую – уряд уже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт... Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", – зазначив Железняк.

Він додав, що за розрахунками уряду такий крок має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню. Проте, якщо подорожчають усі імпортні товари та послуги без винятку, то й українське виробництво, яке потребує імпортних компонентів, обходитиметься дорожче. Тобто знову подорожчає все та жити стане ще ваще.

Українці вже відреагували на цю новину в мережі, це мало ефект бомби, яка вибухнула: "Ага. Зменшити тиск грошей у гаманцях. Саме час", "А може все ж таки депутатам трохи до мінімуму прожиткової зарплати порізати", "Так це ж маячня. зараз майже всі товари завозять із-за кордону", "Країна зараз на межі... Майже половина (а може й більше) товарів у магазинах везуть із закордону. Виробництво "лежать", а вони податок вводять... Ну, як їх назвати ?".