Кабмін у розпал війни готується запровадити новий податок, сплив план уряду: "Стане ще важче..."

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За розрахунками уряду такий крок має зменшити тиск на гривню.

Кабінет міністрів України розпочав підготовку законопроекту про додатковий збір на імпорт. Так, в Україні вирішили запровадити додатковий збір на імпортні товари у розмірі 10%.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк.

"Підтверджую – уряд уже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт... Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", – зазначив Железняк.

сбор, налог, аэропорт

Українці вже відреагували на цю новину в мережі, це мало ефект бомби, яка вибухнула: "Ага. Зменшити тиск грошей у гаманцях. Саме час", "А може все ж таки депутатам трохи до мінімуму прожиткової зарплати порізати", "Так це ж маячня. зараз майже всі товари завозять із-за кордону", "Країна зараз на межі... Майже половина (а може й більше) товарів у магазинах везуть із закордону. Виробництво "лежать", а вони податок вводять... Ну, як їх назвати ?".


Александра Павленко, politeka.net





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