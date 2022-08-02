Виробник чаю Lipton залишає російський ринок

Міжнародна чайна компанія Ekaterra вирішила припинити діяльність на території Російської Федерації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

Виробник чаю Lipton залишає російський ринок
Фото: 24tv.ua

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У компанії заявили, що таке рішення ухвалили, оскільки «ситуація не дає змоги стабільно розвивати свій бізнес».

«Це означає, що Ekaterra має намір припинити виробництво чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond в Росії до кінця 2022 року, незабаром після цього припиняться і продаж», — йдеться в повідомленні.

Ekaterra — один із найбільших світових виробників чаю. У портфелі компанії - 34 бренди, у тому числі PG tips, Pukka, T2, TAZO та Lipton.

На початку 2022 року компанія Unliver, яка володіла Ekaterra, завершила продаж свого чайного підрозділу фонду CVC Capital Partners VIII. Сума операції склала 4,5 млрд євро





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