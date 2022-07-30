Скандал у США: аукціон пустив з молотка "годинник Гітлера"

У США на аукціоні продали годинник, який, швидше за все, належав лідеру нацистів. Це викликало цунамі збурень із боку єврейських організацій.

Про це повідомляє dw.com, інформує Апостроф.

28 липня на торгах в аукціонному будинку Alexander Historical Auctions у Сполучених Штатах Америки за 1,08 млн євро продали годинник, яким, ймовірно, користувався Адольф Гітлер. Спочатку за нього хотіли отримати до 4 мільйонів, але в результаті ціна виявилася значно нижчою за стартову.

Годинник має золотий корпус, на якому вигравірувано ініціали Гітлера, свастика та орел.

Згідно з інформацією аукціонного будинку, лідеру нацистів подарували цей годинник у 1933 році члени НСДАП. Їх знайшов через чотири дні після самогубства Гітлера французький солдат у колишній альпійській резиденції Гітлера в Берхтесгадені. Потім цей дорогий аксесуар був у володінні родини француза.

Зазначимо, ще до початку торгів на організаторів аукціону посипалася різка критика, Європейська асоціація єврейських організацій закликала взагалі скасувати аукціон. Там вважають, що продавати подібні предмети – огидно!

На їх думку, спадщина нацизму має залишатися у музеях, але явно не бути предметом торгу. У листі, під яким підписалися тридцять представників єврейських громад, заявили про те, що "продаж предметів, що належали "організатору геноциду" Гітлеру, аж ніяк не сприяє вилученню уроків з жахів нацистської епохи, зазначив він, нагадавши про шість мільйонів євреїв, які стали жертвами".


Інна Погрібна, Апостроф





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