Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку

Але доступ до інтернету все ж таки доведеться шукати.

Укрпошта допоможе отримати
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Пенсіонери, які не мають банківського рахунку, можуть отримати "єДопомогу" від міжнародних організацій у відділеннях Укрпошти. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

Для цього потрібно зареєструватися на платформі "єДопомога".

При заповненні заяви на сайті потрібно просто вказати про відсутність IBAN. І далі, за умови прийняття рішення міжнародною організацією, пенсіонери отримають свої грошові кошти у відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, проєкт "єДопомога" реалізовано Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні, відповідно до завдань меморандумів Міністерства соціальної політики України з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

У рамках проекту "єДопомога" пенсіонери, а також українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину, можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в рамках проекту єДопомога.

За матеріалами: Укрпошта /

Лія Ільченко, ZN.ua





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