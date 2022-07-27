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2022-07-27
Вже в найближчий тиждень Україна подвоїть експорт електроенергії в Євросоюз
Єврочиновниця впевнена, що Україна наростить постачання електроенергії, інформує
© Depositphotos / carloscastilla
Вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти імпорт української електроенергії. Про це заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі на прес-конференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС, яка пройшла на полях позачергового засідання Ради ЄС з енергетичних питань.
Микита Ткаченко, ZN.ua