Вже в найближчий тиждень Україна подвоїть експорт електроенергії в Євросоюз

Єврочиновниця впевнена, що Україна наростить постачання електроенергії, інформує ZN.ua.

Вже в найближчий тиждень Україна подвоїть експорт електроенергії в Євросоюз
© Depositphotos / carloscastilla

Вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти імпорт української електроенергії. Про це заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі на прес-конференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС, яка пройшла на полях позачергового засідання Ради ЄС з енергетичних питань.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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