Вже в найближчий тиждень Україна подвоїть експорт електроенергії в Євросоюз

Вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти імпорт української електроенергії. Про це заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі на прес-конференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС, яка пройшла на полях позачергового засідання Ради ЄС з енергетичних питань.