Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ"

Одеський порт почне працювати на відправку пізніше.

Експорт зерна розпочнеться з морпорту
© Економічна правда

Експорт українського зерна буде запущено насамперед із морського торговельного порту "Чорноморськ" розташованого в місті Чорноморськ Одеської області, повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков під час брифінгу у Києві у понеділок.

"Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже будемо готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" - він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний", - заявив він.

За його словами,впродовж двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів зазначених трьох морських портів країни. При цьому перше відправлення зерна планують здійснити вже цього тижня.


Ірина Знась, ZN.ua





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