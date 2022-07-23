Російська фармацевтика задихається від санкцій

У середньому 30% російських підприємств продовжують відчувати труднощі із закордонними поставкамичерез санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Серед фармацевтичних фірм є 60%. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проект Re:Russia.

Опитування представників майже 14 тисяч підприємств по всій Росії показало, що найсерйозніші проблеми із залученням капіталу виникли у виробників інвестиційних товарів. 90% таких підприємств не змогли зберегти своїх іноземних партнерів.

Серед інших галузей з проблемами імпорту більше за інших стикається фармацевтика: складності зазнають 60% компаній, причому 10% відповіли, що знайти нових постачальників замість тих, хто пішов, неможливо. Дещо краща ситуація в галузі залізничного транспорту, металургії та машинобудування: проблеми з імпортними компонентами зазнають понад 40% компаній.

Найменше імпорт турбує галузь морського транспорту: 67% підприємств відповіли, що випуск їхньої продукції від імпорту не залежить, ще 33% знайшли інших постачальників. У роздрібній торгівлі про труднощі з імпортними постачаннями повідомили 16% компаній, в оптовій – 37%.

Згідно з динамікою, з квітня 2022 року кількість підприємств, які мають труднощі із закордонними поставками, скоротилася вдвічі. Однак 3% усіх опитаних повідомляють про принципову неможливість знайти альтернативних постачальників.