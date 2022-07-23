Російська фармацевтика задихається від санкцій
А 90 відсотків виробників інвестиційних товарів не змогли зберегти своїх іноземних партнерів та не можуть вирішити проблеми з імпортом капіталу, інформує
У середньому 30% російських підприємств продовжують відчувати труднощі із закордонними поставкамичерез санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Серед фармацевтичних фірм є 60%. Про це
Опитування представників майже 14 тисяч підприємств по всій Росії показало, що найсерйозніші проблеми із залученням капіталу виникли у виробників інвестиційних товарів. 90% таких підприємств не змогли зберегти своїх іноземних партнерів.
Серед інших галузей з проблемами імпорту більше за інших стикається фармацевтика: складності зазнають 60% компаній, причому 10% відповіли, що знайти нових постачальників замість тих, хто пішов, неможливо. Дещо краща ситуація в галузі залізничного транспорту, металургії та машинобудування: проблеми з імпортними компонентами зазнають понад 40% компаній.
Найменше імпорт турбує галузь морського транспорту: 67% підприємств відповіли, що випуск їхньої продукції від імпорту не залежить, ще 33% знайшли інших постачальників. У роздрібній торгівлі про труднощі з імпортними постачаннями повідомили 16% компаній, в оптовій – 37%.
Згідно з динамікою, з квітня 2022 року кількість підприємств, які мають труднощі із закордонними поставками, скоротилася вдвічі. Однак 3% усіх опитаних повідомляють про принципову неможливість знайти альтернативних постачальників.
Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на це понад тисячу організацій згорнули свою діяльність у Росії, з них 308 повністю залишили країну. США та країни Європи регулярно вводять санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими компаніями.