Лівія відновила експорт нафти

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Лівія відновила експорт нафти
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У Лівії після тримісячної перерви відновився експорт нафти. Про це повідомила Лівійська національна нафтова корпорація у Facebook у четвер, 21 липня.

Зокрема, в компанії повідомили про навантаження нафтоналивного танкера Matala під прапором мальтійським в порту Сідр. Він доставить 1 млн. барелів нафти до Італії.

Також відновлено видобуток нафти. Почалася експлуатація родовища, що належить компанії Vaha Petrol, а також видобуток на п'яти родовищах, що належать компаніям El-Huru? та Arabian Gulf Oil Company.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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