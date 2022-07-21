Новостей.COM ⇒
2022-07-21
Лівія відновила експорт нафти
Відлуння візиту Байдена на Близький Схід, прагнення повернути ринки та грошові потоки чи те й інше, інформує
© Die Welt
У Лівії після тримісячної перерви відновився експорт нафти. Про це повідомила Лівійська національна нафтова корпорація у Facebook у четвер, 21 липня.
Зокрема, в компанії повідомили про навантаження нафтоналивного танкера Matala під прапором мальтійським в порту Сідр. Він доставить 1 млн. барелів нафти до Італії.
Також відновлено видобуток нафти. Почалася експлуатація родовища, що належить компанії Vaha Petrol, а також видобуток на п'яти родовищах, що належать компаніям El-Huru? та Arabian Gulf Oil Company.
Юлія Мельничук, ZN.ua