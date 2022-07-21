Звільнення за один день без пояснення причин: Верховна Рада прийняла новий військовий закон

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №5371, який розширює можливості роботодавців для розірвання трудових договорів. Про новий закон повідомив перший заступник керівника Комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Свої голоси за ухвалення нового закону віддали 259 народних депутатів. Вони до другого читання врахували поправку, за якою вказаний закон діятиме виключно під час воєнного стану.

Згідно з новим законом, встановлюється договірний режим регулювання трудових відносин між роботодавцями — суб'єктами малого та середнього бізнесу та співробітниками. Це стосується компаній, у яких працюють до 250 осіб, а також відносин між роботодавцем та працівником, щомісячний заробіток якого перевищує понад вісім мінімальних на місяць.

В документі зазначено, що сторони трудового договору можуть на власний розсуд та взаємну згоду врегулювати відносини щодо виникнення та завершення трудових відносин, оплати праці. Зокрема це означає, що тепер українців можуть звільнити за один день без пояснення причин.

Представники головного експертного управління Верховної Ради вважають, що використання такого договірного регулювання трудових відносин у деяких випадках погіршить умови роботи відповідно до чинного законодавства. Йдеться про розширення прав роботодавців, які матимуть змогу в односторонньому порядку розривати трудовий договір за своєю ініціативою.

Нагадаємо, що мобілізовані працівники в Україні втратили зарплату на основному місці роботи. Такий закон днями прийняла Верховна Рада.