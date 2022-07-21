Нацбанк через новий курс долара різко знизив місячний ліміт на закордонні перекази

Нацбанк України знизив щомісячний ліміт на перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків. Раніше він був на рівні 100 тис. грн, а зараз – 30 тис. грн.

Наголошено, що НБУ вживає окремих заходів з метою мінімізації витрачання міжнародних резервів на напрями, непріоритетні у період війни. Національний регулятор повідомив, що:

щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих карток українських банків зі 100 тис. грн до 30 тис. грн – в еквіваленті;

клієнти, як і раніше, зможуть знімати по 50 тис. грн на місяць з гривневих платіжних карток за кордоном. При цьому ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих карток за кордоном змінили з щомісячного на щотижневий. Наразі доступно по 12,5 тис. грн на 7 календарних днів (в еквіваленті);

встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх банківських рахунків клієнта у національній валюті.

Дозвіл для комерційних банків щодо купівлі готівкової гривні в іноземній фінансовій установі за безготівкову іноземну валюту скасовується з 25 липня.

Також змінюється алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками щодо необліку збільшення резервів по валютним банківським активам. Це дозволить уникнути штучного завищення резервів банками щодо валютних активів для підвищення обсягів придбання іноземної валюти. Вказана норма набуде чинності з 1 серпня.

У НБУ запевнили, що коригування офіційного курсу гривні обмежено вплине на зростання цін. Наголошено, що вони збільшуються через наслідки війни, підвищення вартості логістики, а також коливання цін на світових товарних ринках.

У Нацбанку сподіваються, що фіксація нового офіційного курсу долару на новому стійкому рівні дозволить зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.