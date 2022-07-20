Росія на шляху до визнання державою-терористом: лояльний до РФ бізнес опинився під щоденним контролем фінансових розвідок світу
Стеження направлене на запобігання міжнародного тероризму. У Держфінмоніторингу розкрили деталі, інформує
Державна служба фінансового моніторингу України здійснює щоденні контакти з підрозділами фінансових розвідок країн світу та відповідними фінансовими регуляторами щодо обміну розвідувальною інформацією стосовно бізнесу, який має зв’язки з РФ. Інформацію про це оприлюднено
Ця діяльність здійснюється в рамках заходів з посилення фінансового нагляду за лояльним до РФ бізнесом, та направлена на запобігання поширенню міжнародного тероризму.
Можливим наслідком такого контролю для бізнесу, який працює з РФ, може стати блокування фінансових операцій, замороження активів та їх подальшу конфіскацію, зазначають в Держфінмоніторингу.
Так, наприклад, на сьогодні, спільно із командою Мінцифри, а також з ключовими криптоекспертами України, Держфінмоніторингом проведено роботу щодо ідентифікації переліку російських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їх хостингу.
Також, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України й світу запущено механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ.
Як приклад, Держфінмоніторингом було направлено звернення до криптовалютної біржі Binance із пропозиціями щодо стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів. За наслідками розгляду якого Binance змінила політику та 20 березн 2022 року виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку.
Наголошується, що протягом I півріччя 2022 р. Держфінмоніторингом було ініційовано та забезпечується співробітництво з органами регулювання фінансового сектору 54-ти країн щодо посилення заходів з фінансового нагляду стосовно осіб РФ.
У подальшому Держфінмоніторингом було направлено до ряду фінансових регуляторів звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ. А саме:
- Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
- Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
- США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
- Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
- Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції, Сінгапуру, Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР (червень 2022 р.).