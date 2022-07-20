Росія на шляху до визнання державою-терористом: лояльний до РФ бізнес опинився під щоденним контролем фінансових розвідок світу

Державна служба фінансового моніторингу України здійснює щоденні контакти з підрозділами фінансових розвідок країн світу та відповідними фінансовими регуляторами щодо обміну розвідувальною інформацією стосовно бізнесу, який має зв’язки з РФ . Інформацію про це оприлюднено на сайті Держфінмоніторингу .

Ця діяльність здійснюється в рамках заходів з посилення фінансового нагляду за лояльним до РФ бізнесом, та направлена на запобігання поширенню міжнародного тероризму.

Можливим наслідком такого контролю для бізнесу, який працює з РФ , може стати блокування фінансових операцій, замороження активів та їх подальшу конфіскацію, зазначають в Держфінмоніторингу.

Так, наприклад, на сьогодні, спільно із командою Мінцифри, а також з ключовими криптоекспертами України, Держфінмоніторингом проведено роботу щодо ідентифікації переліку російських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їх хостингу.

Також, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України й світу запущено механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ .

Як приклад, Держфінмоніторингом було направлено звернення до криптовалютної біржі Binance із пропозиціями щодо стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів. За наслідками розгляду якого Binance змінила політику та 20 березн 2022 року виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку.

Наголошується, що протягом I півріччя 2022 р. Держфінмоніторингом було ініційовано та забезпечується співробітництво з органами регулювання фінансового сектору 54-ти країн щодо посилення заходів з фінансового нагляду стосовно осіб РФ .

У подальшому Держфінмоніторингом було направлено до ряду фінансових регуляторів звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ . А саме: