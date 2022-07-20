Білл Гетс згадав Україну і склав заповіт

Американський мільярдер Білл Гейтс, який наразі знаходиться на четвертій позиції у списку найбагатших людей світу, склав заповіт. Він має намір віддати майже всі свої статки благодійному фонду, що опікується допомогою нужденним у багатьох країнах світу.

Білл Гейтс згадав Україну і склав заповіт: кому дістануться статки одного з найбагатших людей планети

Йдеться про благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation, який був ним заснований спільно з його колишньою дружиною Меліндою.

Цей фонд, який був створений подружжям Гейтс у 2000 році, щороку віддавав на благодійність по 6 мільярдів доларів. Але, зважаючи на сьогоднішні реалії і численні потрясіння у світі, Біл Гейтс вирішив, що нині такої суми замало, і тепер його фонд щомісяця віддаватиме на благодійність по 9 мільярдів доларів.

Про це засновник корпорації Microsoft повідомив у своєму Twitter.

"Я планую віддати практично всі свої статки фонду. Я рухатимуся вниз і, зрештою, покину список найбагатших людей світу", - заявив Гейтс.

Свій душевний порив мільярдер пояснив тим, що останніми роками людству довелось пережити немало потрясінь, включаючи пандемію коронавірусу та війну в Україні. Ці потрясіння "привели багато людей у зневіру і змусили задуматися, чи судилося світові стати ще гірше", зауважив Біл Гейтс.

Білл Гейтс згадав Україну і склав заповіт: кому дістануться статки одного з найбагатших людей планети

Але він каже, що, попри все, залишається оптимістом і вірить, що людству стане здорового глузду, аби не наражати себе на ще більшу небезпеку. А тим часом, він прагне своїми грошима допомогти людям пережити тяжкі наслідки природних і соціальних потрясінь.

"Великі кризи сьогодення вимагають від усіх нас більшого", - наголосив мільярдер, пояснюючи збільшення відрахувань до благодійного фонду.

Вже найближчим часом він має намір переказати фонду відразу 20 мільярдів доларів. Крім того, Біл Гейтс хоче на власному прикладі показати іншим заможним людям, що для щастя вистачить сум і з меншими нулями, а їхні гроші можуть конкретно комусь врятувати або полегшити життя.

"Я зобов’язаний повертати свої ресурси суспільству способами, які мають найбільший вплив на зменшення страждань та покращення життя. І я сподіваюся, що інші люди, які обіймають дуже багаті та привілейовані посади, теж зроблять крок уперед у цей момент", - заявив один із найбагатших людей планети.

На сьогодні у списку Forbes Біл Гейтс посідає четвертий рядок зі статком у 129 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Біл Гейтс та його дружина Мелінда вирішили розлучитись у минулому році. За 27 років спільного життя подружжя народило і виховало трьох дітей, а також заснувало вищезгаданий благодійний фонд, який допомагає людям в усьому світі.


Марченко Любов, Тудей





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