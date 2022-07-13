Ціни на кавуни у супермаркетах збентежили

Незважаючи на те, що літо лише підбирається до зеніту, в магазинах уже торгують кавунами. Щоправда, цього року ціни на кавуни вражають навіть не дуже вразливих покупців. Поки що все дуже дорого.

В магазин – тільки на екскурсію: ціни на кавуни збентежили українців

Судячи з цін, узятих hvylya із zakaz.ua, кавуни поки що можуть собі дозволити лише заможні українці.

Так, найдешевші кавуни можна знайти у супермаркетах Varus, там кілограм цієї ягоди йде за 29,90 гривні.

В магазин – тільки на екскурсію: ціни на кавуни збентежили українців
У мережі Novus кавуни пропонують 35,99 гривні за кілограм.
В магазин – тільки на екскурсію: ціни на кавуни збентежили українців
А в МегаМаркеті вартість кілограма цих ласощів становить 39,00 гривень.
В магазин – тільки на екскурсію: ціни на кавуни збентежили українців
А якщо врахувати, що "поважний" кавун менше 6-8 кілограмів не важить, то вартість однієї такої "ягідки" може потягнути від 180 до 310 гривень. Отже така покупка виявиться далеко не кожному по кишені.

Такі ціни на кавуни зумовлені кількома чинниками, кажуть експерти. По-перше, кавуновий сезон лише починається. А на початку сезону будь-яка ягода коштує дорожче. По-друге, цього року через окупацію відпав головний постачальник кавунів – Херсонська область. І по-третє, кавуни доводиться доставляти з-за кордону. А це – і довга дорога, і дуже дорога логістика. Отже цього року кавуни дешевими не будуть.

Нагадаємо, в Україні також встановилися рекордні ціни на огірки.


Марченко Любов, Тудей





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