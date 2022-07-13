Ціни на кавуни у супермаркетах збентежили
Незважаючи на те, що літо лише підбирається до зеніту, в магазинах уже торгують кавунами. Щоправда, цього року ціни на кавуни вражають навіть не дуже вразливих покупців. Поки що все дуже дорого.
Судячи з цін, узятих hvylya із zakaz.ua, кавуни поки що можуть собі дозволити лише заможні українці.
Так, найдешевші кавуни можна знайти у супермаркетах Varus, там кілограм цієї ягоди йде за 29,90 гривні.
Такі ціни на кавуни зумовлені кількома чинниками, кажуть експерти. По-перше, кавуновий сезон лише починається. А на початку сезону будь-яка ягода коштує дорожче. По-друге, цього року через окупацію відпав головний постачальник кавунів – Херсонська область. І по-третє, кавуни доводиться доставляти з-за кордону. А це – і довга дорога, і дуже дорога логістика. Отже цього року кавуни дешевими не будуть.
Нагадаємо, в Україні також встановилися рекордні ціни на огірки.