Робота в Німеччині для українських біженців: де пропонують найвищі зарплати

Багато українських біженців у ФРН уже працевлаштувалися, оскільки соцвиплати від держави не покривають всі витрати. Робота у Німеччині продовжує залишатися актуальним питанням для тисяч наших співвітчизників. Стало відомо, у яких регіонах країни найбільше вакансій та максимальні зарплати.

Українські біженці, які з візою та біометричним паспортом виїхали до ФРН, отримали можливість до 90 днів легально перебувати у країні. Робота в Німеччині також їм доступна. Вони мають право працевлаштовуватись за наявності тимчасового посвідчення.

Середня зарплата у Німеччині – 4728 доларів (139,6 тысячі гривень) на місяць. Ця сума вказана без доплат та премій. На неї впливає багато факторів:

розмір підприємства;

стать та рівень освіти;

галузь народного господарства;

сімейний стан співробітника.

Великі міжнародні корпорації виплачують вищі зарплати своїм працівникам. Її рівень також залежить від регіону. Найвищі зарплати - у Баварії, Гессені та Баден-Вюртемберг. Найнижчі – у Мекленбурзі-Передній Померанії, Тюрінгії та Саксонії.

Найбільше в Німеччині на рік заробляють:

лікарі – 89 539 євро (2 871 952 грн);

юристи – 68 642 євро (2 201 683 грн);

IT-фахівці – 60 563 євро (1 942 550 грн);

PR спеціалісти, маркетологи – 60 174 євро (1 930 073 грн);

будівельники – 57 270 євро (1 836 928 грн);

дизайнери – 48 574 євро (1 558 004 грн).

Суми вказані без вирахування податків.

Мінімальна зарплата у Німеччині – 9,82 євро (291 грн) за годину роботи. Вона становить 437 євро на місяць (12 967 грн).

Нагадаємо, що на ринку праці у Німеччині спостерігається ажіотаж. Рівень безробіття рекордно виріс за останні роки – через українських біженців.