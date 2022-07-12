Компенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовах

Українцям, чиє житло постраждало під час війни, держава обіцяє виплатити компенсацію. Однак коли це станеться, ніхто не знає. Так як зима вже не за горами, багато громадян почали власними силами приводити своє житло у належний стан. Однак, що робити мешканцям квартир у новобудовах, які ще не встигли заселитися у своє житло, але вже постраждав від російських снарядів. Про це розповіли юристи.

Компенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовах

Багато хто з тих, хто вклав до війни кошти у первинний ринок житла, зараз не знають, що їм робити.

Люди, які, наприклад, внесли гроші на будівництво квартир ще до війни, зараз розмірковують вносити залишок коштів та отримувати право власності, чи зачекати на закінчення війни.

За словами юристів, якщо забудовник здає або вже здав будинок в експлуатацію, краще оформити право власності на житло прямо зараз, і не тягнути. Адже фактично до цього часу ви не власник житла, а лише інвестор.

Компенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовах
Якщо у вас є право власності на житло і з ним щось станеться, то є велика частка ймовірності того, що держава допоможе з її відновленням або виплатить компенсацію у тому чи іншому вигляді. Принаймні такий законопроект ухвалено в першому читанні. Коли у вас на руках інвестдоговір, то ви не зможете претендувати на такі виплати від держави. У такому разі можна вимагати компенсацію від забудовника.

Забудовникам у цій ситуації, якщо недобудоване житло постраждало, теж не позаздриш. Багато будівельних майданчиків відновили роботу, щоб швидше завершити будівництво та здати будинки в експлуатацію. Однак, вартість будматеріалів зростає, а попит на нове житло найближчим часом залишатиметься невисоким через зменшення доходів громадян.

Щоб уникнути банкрутств та зосередитися на добудові об'єктів зі стадією готовності понад 50%, забудовники розробляють механізм переоформлення прав на майбутні квартири, придбані на виплат у заморожених через війну об'єктах, на квартири в будинках, зведення яких знаходиться на завершальному етапі.

Раніше повідомлялося, кому держава першим планує виплатити компенсацію за зруйноване житло.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будутьЦіни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будуть
Усього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фотоУсього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фото
Українців у Польщі забезпечать недорогим житлом: про що треба знати біженцямУкраїнців у Польщі забезпечать недорогим житлом: про що треба знати біженцям
Український банк з російськими власниками змінив назву, щоб не асоціюватися з РосієюУкраїнський банк з російськими власниками змінив назву, щоб не асоціюватися з Росією
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Люди готові на будь-яку роботу: які вакансії та зарплати пропонують в Україні під час війниЛюди готові на будь-яку роботу: які вакансії та зарплати пропонують в Україні під час війни
Квартири в оренду за рахунок держави для ВПО: варіанти є, а дані Держстату потребують корегуванняКвартири в оренду за рахунок держави для ВПО: варіанти є, а дані Держстату потребують корегування
Квартири у Києві: за даними Держстату житло не будується, а навпаки - зникаєКвартири у Києві: за даними Держстату житло не будується, а навпаки - зникає
Квартири в Бучі: які ціни на житло у новобудовах під КиєвомКвартири в Бучі: які ціни на житло у новобудовах під Києвом
У квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеженняУ квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеження
Последние новости
Подгружаем последние новости