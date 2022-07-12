Компенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовах

Українцям, чиє житло постраждало під час війни, держава обіцяє виплатити компенсацію. Однак коли це станеться, ніхто не знає. Так як зима вже не за горами, багато громадян почали власними силами приводити своє житло у належний стан. Однак, що робити мешканцям квартир у новобудовах, які ще не встигли заселитися у своє житло, але вже постраждав від російських снарядів. Про це розповіли юристи.

Багато хто з тих, хто вклав до війни кошти у первинний ринок житла, зараз не знають, що їм робити.

Люди, які, наприклад, внесли гроші на будівництво квартир ще до війни, зараз розмірковують – вносити залишок коштів та отримувати право власності, чи зачекати на закінчення війни.

За словами юристів, якщо забудовник здає або вже здав будинок в експлуатацію, краще оформити право власності на житло прямо зараз, і не тягнути. Адже фактично до цього часу ви не власник житла, а лише інвестор.

Якщо у вас є право власності на житло і з ним щось станеться, то є велика частка ймовірності того, що держава допоможе з її відновленням або виплатить компенсацію у тому чи іншому вигляді. Принаймні такий законопроект ухвалено в першому читанні. Коли у вас на руках інвестдоговір, то ви не зможете претендувати на такі виплати від держави. У такому разі можна вимагати компенсацію від забудовника.

Забудовникам у цій ситуації, якщо недобудоване житло постраждало, теж не позаздриш. Багато будівельних майданчиків відновили роботу, щоб швидше завершити будівництво та здати будинки в експлуатацію. Однак, вартість будматеріалів зростає, а попит на нове житло найближчим часом залишатиметься невисоким через зменшення доходів громадян.

Щоб уникнути банкрутств та зосередитися на добудові об'єктів зі стадією готовності понад 50%, забудовники розробляють механізм переоформлення прав на майбутні квартири, придбані на виплат у заморожених через війну об'єктах, на квартири в будинках, зведення яких знаходиться на завершальному етапі.

Раніше повідомлялося, кому держава першим планує виплатити компенсацію за зруйноване житло.