На Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грн

Майно російського мільярдера намагались вивезти з України під символікою Червоного Хреста

На Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грн
Майно олігарха вивозили як гуманітарну допомогу
© СБУ

У Вінницькій області правоохоронці наклали арешт на активи російської компанії загальною вартість понад 2 млрд грн – повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

«Ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. А саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії «Єдіная Росія», - повідомляють у спецслужбі.

У відомстві зазначають, що керівництво підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області

Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів.

Правоохоронці заблокували цю «схему», а всі виявлені активи підприємства буде передано в управління АРМА.

СБУ не повідомляє особу російського олігарха, але за даними Оpendatabot, власником ПРАТ "Вінницяпобутхім" є громадянин Російської Федерації Плесовських Володимир Олександрович.

Відповідно до інформації російських ЗМІ, Владімір Плєсовскіх є генеральним директором та співвласником фірми "Невская косметика". На 2020 рік його статки оцінювалися в 3,07 млрд рублів.


Артем Руденко, ZN.ua





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