На Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грн

У Вінницькій області правоохоронці наклали арешт на активи російської компанії загальною вартість понад 2 млрд грн – повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

«Ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. А саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії «Єдіная Росія», - повідомляють у спецслужбі.

У відомстві зазначають, що керівництво підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області

Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів.

Правоохоронці заблокували цю «схему», а всі виявлені активи підприємства буде передано в управління АРМА.

СБУ не повідомляє особу російського олігарха, але за даними Оpendatabot, власником ПРАТ "Вінницяпобутхім" є громадянин Російської Федерації Плесовських Володимир Олександрович.