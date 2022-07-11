Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів

Українські боржники, які мають невиплачені позики, можуть не боятись накликати на себе гнів банкірів або нападки колекторів. На весь період дії воєнного стану до них не може бути застосовано примусове стягнення боргів. Але це стосується не всіх боржників, а лише частини з них.

В Україні заборонять примусове стягнення боргів, але не з усіх громадян

Хто може давати відкоша банкірам і не боятись колекторів, викладено в законопроекті №7414, який вже пройшов у парламенті перше читання.

Заборона на примусове стягнення боргів стосуватиметься військових та членів їхніх сімей. Причому, йдеться як про тих військових, які зараз захищають Україну, так і про тих, хто лише проходить військовий вишкіл у тренувальних центрах, готуючись стати до лав діючої армії. Крім того, ця заборона поширюватиметься також на членів сімей загиблих воїнів і на тих колишніх вояків, які стали інвалідами внаслідок військових дій.

"Ніщо не повинно заважати обороні! Тому ми запроваджуємо заборону колекторам турбувати військових та їхні родини. Держава має забезпечити соціальний захист українців, які борються за нашу незалежність", – наголосив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, який є одним зі співавторів цього законопроекту.

В Україні заборонять примусове стягнення боргів, але не з усіх громадян

Отже законопроект забороняє примусове стягнення боргів із таких категорій громадян:

  • військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення – громадян України, які виконують військовий обов’язок за межами України, та членів їхніх сімей;
  • військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей;
  • членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти;
  • військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів їхніх сімей;
  • членів добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад та виконання ними завдань територіальної оборони України.

Нагадаємо, деяким українцям спишуть споживчі кредити, що були взяті ними на придбання житла або автомобіля.


Марченко Любов, Тудей





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Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
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