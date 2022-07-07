США прагнуть значно знизити ціну на російську нафту, - Bloomberg

Ціна має триматися на позначці 40–60 доларів за барель

США прагнуть значно знизити ціну на російську нафту, - Bloomberg
США намагається знизити ціну на російську нафту

США разом зі своїми союзниками обговорюють встановлення максимальної ціни на російську нафту. Ціна має триматися на позначці 40–60 доларів за барель, повідомляє агентство Bloomberg.

"Країни НАТО вивчають кілька способів обмежити нафтові доходи Росії, мінімізуючи вплив на свою економіку в дискусіях, що почалися напередодні саміту Великої сімки. США та союзники обговорюють встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 40–60 доларів",йдеться в повідомленні.

Конкретний ціновий поріг, поза яким нафта не купуватиметься, залежить від ринкових умов, коли буде узгоджено верхню межу вартості. Останнім часом російська нафта торгувалася близько позначки 80 доларів за барель.


Артем Руденко, ZN.ua





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