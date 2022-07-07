«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників

«АрселорМіттал Кривий Ріг» переходить на скорочений режим роботи. Про це йдеться у оприлюдненому на сайті компанії зверненні генерального директора компанії Маоро Лонгобардо.

Переважна частина колективу, включно з топменеджментом та працівниками-іноземцями, працюватиме на 2/3 навантаження.

Причиною керівник назвав війну: що довше тривають бойові дії, то важче виживати українським підприємствам.

Через блокування агресором чорноморських портів у підприємства виникли труднощі з експортом продукції. Витрати на доставку чавуну і залізорудного концентрату зросли у п`ять разів. Втім і «Укрзалізниця», якою наразі комбінат перевозить продукцію, не справляється з величезним обсягом залізничних вантажоперевезень з України. Те саме стосується і європейських залізничних компаній.

Відтак обсяги експорту підприємства вимушено зменшуються, продукція залишається на складах в Україні.

«Крім того, уряд прийняв рішення на 70% підвищити тарифи «Укрзалізниці». Це робить і без того високі витрати на перевезення непосильними для нас. Питання про виживання нашого підприємства ще ніколи не стояло так гостро. Ми змушені радикально урізати наші витрати на всіх напрямках», — йдеться у повідомленні.