Dell скорочує понад 6 тисяч співробітників через падіння попиту на ПК

Американська Dell Technologies після того, як зіткнулась із падінням попиту на персональні комп'ютери вирішила скоротити близько 6 650 співробітників. Таким чином Dell стала останньою технологічною компанією, яка оголосила про масове звільнення співробітників. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на службову записку, з якою ознайомилось агентство.

Dell скорочує понад 6 тисяч співробітників через падіння попиту на ПК
Фото: futurumresearch.com

«Компанія переживає ринкові умови, які продовжують погіршуватися з невизначеним майбутнім», — написав співголовний операційний директор Джефф Кларк у службовій записці.

За словами представника компанії, скорочення становлять близько 5% глобальної робочої сили Dell.

Після буму на ринку персональних комп'ютерів в епоху пандемії компанія Dell та інші виробники зіткнулися з падінням попиту. Галузевий аналітик IDC повідомив, що, за попередніми даними, поставки персональних комп'ютерів різко скоротилися в четвертому кварталі 2022 року.

Серед великих компаній найбільший спад спостерігався у Dell — 37% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Варто зазначити, що Dell отримує близько 55% свого доходу від продажу ПК.

Кларк заявив, що попередніх заходів зі скорочення витрат, включаючи паузу в наймі та обмеження на відрядження, вже недостатньо. Реорганізація відділу разом зі скороченням робочих місць розглядається як можливість підвищити ефективність.

Після скорочення чисельність персоналу компанії Dell, що базується в Раунд-Рок, штат Техас, буде найнижчою щонайменше за шість років — приблизно на 39 тисяч працівників менше, ніж у січні 2020 року. Лише близько третини працівників компанії працюють у США.

Звільнення в останні місяці вразили технологічний сектор, в тому числі багатьох колег і конкурентів Dell.

Компанія HP, так само залежна від ринку персональних комп'ютерів, оголосила в листопаді про скорочення 6 працівників.

Cisco Systems Inc. і International Business Machines Corp. заявили, що скоротять близько 4 000 працівників.





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