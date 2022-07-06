Приватбанк відсьогодні підняв курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу: кінець "карткового туризму"

Українці, які вигадали цікаву валютну схему у воєнний час, залишаться без "роботи", інформує ZN.ua.

Приватбанк відсьогодні підняв курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу: кінець
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ПриватБанк з 6 липня встановив однаковий ринковий курс валютообміну для безготівкових та готівкових операцій. Про це повідомляється на сайті банку.

"ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - зазначили в банку.

Такий крок в Приватбанку пояснили ринковою ситуацією.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", = наголошується в повідомленні.

Більш відверто дане рішення прокоментував співзасновник іншого банку - monobank, Олександр Гороховський.

"Картковий туризм закінчиться. Багато людей втратить роботу", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці травня Нацбанк був змушений змінити правила через схеми. Регулятор зменшив ліміт зняття готівки за кордоном у 2 рази.

У НБУ пояснили, що це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.

Деякі українці вигадали цікаву валютну схему у воєнний час. Для цього потрібно було виїхати з гривневою картою за кордон. Потім зняти з неї долари у рамках ліміту 100 тис. грн на місяць. Знайти когось, хто відвезе готівковий долар в Україну і продасть за курсом чорного ринку.

По матерiалам: Приватбанк /

Лія Ільченко, ZN.ua





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