Грузія зупинила продаж зерна на експорт

У Грузії набула чинності постанова, яка вводить заборону на продаж на експорт власної пшениці та ячменю. Заборона попередньо буде діяти до 1 липня 2023 року через війну Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба грузинського уряду.

Постанова вже підписана прем’єр-міністром Грузії.

У документі вказується, що причиною його появи та прийняття стали актуальні проблеми продовольчої безпеки.

«З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року. Постанова уряду набуває чинності з моменту підписання та поширюється на договірні відносини в рамках ланцюга вартості, що виникають. з 4 липня 2022 року», — йдеться в постанові.