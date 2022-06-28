Грузія зупинила продаж зерна на експорт

Країна укріплює власну продовольчу безпеку.

Грузія зупинила продаж зерна на експорт
© Василь Артюшенко, ZN.UA

У Грузії набула чинності постанова, яка вводить заборону на продаж на експорт власної пшениці та ячменю. Заборона попередньо буде діяти до 1 липня 2023 року через війну Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба грузинського уряду.

Постанова вже підписана прем’єр-міністром Грузії.

У документі вказується, що причиною його появи та прийняття стали актуальні проблеми продовольчої безпеки.

«З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року. Постанова уряду набуває чинності з моменту підписання та поширюється на договірні відносини в рамках ланцюга вартості, що виникають. з 4 липня 2022 року», — йдеться в постанові.


Дубенко Вадим, ZN.ua





Интересные новости
Dogecoin снова взлетел благодаря поддержке МаскаDogecoin снова взлетел благодаря поддержке Маска
В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої грошіВ Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Допомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошейДопомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошей
Блок рекламы


Похожие новости
IKEA покидает РФ и устраивает распродажу товаров онлайнIKEA покидает РФ и устраивает распродажу товаров онлайн
Експорт китайських товарів у Росію стрімко знижується — The Washington PostЕкспорт китайських товарів у Росію стрімко знижується — The Washington Post
Росія вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зернаРосія вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зерна
Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% - КубраковУкраїна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% - Кубраков
"Українська Мрія": Укрпошта анонсувала старт продажу нової марки, всі подробиці"Українська Мрія": Укрпошта анонсувала старт продажу нової марки, всі подробиці
Не більше двох пачок в руки: найбільша мережа супермаркетів обмежила продаж трьох важливих товарівНе більше двох пачок в руки: найбільша мережа супермаркетів обмежила продаж трьох важливих товарів
Мережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж солі, соди та оцтуМережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж солі, соди та оцту
НБУ поддержал валютный рынок продажей валютыНБУ поддержал валютный рынок продажей валюты
Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУПравоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУ
В Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упалиВ Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упали
Последние новости
Подгружаем последние новости