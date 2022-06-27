США та ЄС продовжать роботу над усуненням залежності від російських енергоносіїв - Білий Дім

США та ЄС найближчим часом спільно шукатимуть нові можливості обмежити прибутки Російської Федерації від постачання енергоносіїв, які дозволяють їй фінансувати війну проти України. Про це йдеться у спільній заяві американського президента Джо Байдена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Лідери наголосили, що Росія продовжує використовувати природний газ як політичну та економічну зброю.

«Енергетичний примус Росії чинив тиск на енергетичні ринки, підвищував ціни для споживачів і загрожував глобальній енергетичній безпеці. Останнім часом це було продемонстровано політично вмотивованими гострими перебоями з постачанням газу до кількох держав-членів Європейського Союзу. Ці дії лише підкреслюють важливість роботи, яку проводять як Сполучені Штати, так і Європейська комісія, щоб припинити нашу залежність від російської енергії», ? йдеться в документі.

Наступними місяцями лідери працюватимуть над пошуком нових методів ще більшого скорочення доходів РФ у сфері енергетики.

Вже найближчим часом, за словами Байдена та фон дер Ляйєн, спеціальна робоча група з європейської енергетичної безпеки зустрінеться з державами-членами та зацікавленими сторонами, щоб обговорити практичні рекомендації щодо прискорення розгортання та виробництва інтелектуальних термостатів і теплових насосів, а також забезпечити генерування ключових рішень з енергоефективності. Цього року планується впровадити щонайменше 1,5 мільйона енергозберігаючих розумних термостатів у європейських домогосподарствах.

Крім того, світові лідери активно працюють над диверсифікацією постачання енергоносіїв до Європи.

«У той час як Росія скоротила поставки природного газу до кількох країн-членів ЄС, Сполучені Штати та інші виробники активізувалися. З березня світовий експорт скрапленого природного газу (СПГ) до Європи зріс на 75 відсотків у порівнянні з 2021 роком, разом із тим, американський експорт СПГ до Європи зріс майже втричі», - йдеться в документі.

Водночас Байден і фон дер Ляйєн визнали, що масштаби цього виклику є значними.

Як повідомлялось раніше, на Заході продовжується робота над сьомим пакетом санкцій.