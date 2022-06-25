Держпідприємство незаконно продали росіянам: деталі злочинної схеми на Одещині

Держпідприємство незаконно продали росіянам: деталі злочинної схеми на Одещині

В Одеській області на незаконній операції з відчуження державної власності, вартістю майже 60 млн гривень, спіймали держвиконавницю.

Про це повідомляє СБУ в Одеській області.

Йдеться про 3 тисячі кв. м. приміщень держпідприємства "Чоразморшлях", яке перебуває у власності Міністерства інфраструктури України.

Користуючись тим, що стосовно підприємства відкрито виконавче провадження через несплату деяких платежів, представники виконавчої служби незаконно заарештували будівлю. Після цього фігуранти також незаконно реалізували майновий комплекс на електронних торгах держпідприємства представникам комерційної структури, власником якої є громадян рф.

Збитки оцінили в 59 млн 717 тисяч гривень. Головній держвиконавці Південного міжрегіонального управління оголошено підозру за ч.2 ст. 367 ККУ.


Алексей Ионов, politeka.net





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