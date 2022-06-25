Шмигаль розповів про фінпідтримку тих, хто хоче перевчитися на айтішника

Кабмін у рамках проекту "єРобота" затвердив грантову програму підтримки розвитку IT-сектору та стартапів у сфері високих технологій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Від 750 тис. грн до 3,5 млн грн буде виділено на підтримку стартапів, розподілом яких займатиметься Український фонд стартапів.

При цьому головними критеріями фінансування будуть створення п'яти робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень.

Також Кабмін запустив програму "Старт в IT", яка передбачає надання стипендій у розмірі до 30 тис. грн на навчання та здобуття навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

"Ця програма не для студентів і не для IT-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили або перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар'єри", - зазначив прем'єр.

Кошти, виділені в рамках цієї програми, можна буде витратити лише на оплату школи або курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.