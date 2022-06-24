Безробітні мають бути працевлаштовані за кілька місяців

Громадяни, які офіційно зареєстровані у центрах зайнятості як безробітні, повинні бути влаштовані на роботу протягом одного-двох місяців з дня реєстрації. Україна сьогодні не може утримувати безробітного протягом року, як це належить згідно із законом.

Безробітних, які не змогли за кілька місяців працевлаштуватись, можуть мобілізувати на військову службу

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Прем'єр повідомив про нову економічну політику в Україні, а також закликав усіх громадян зробити посильний внесок у перемогу країни над агресором.

У рамках цієї нової економічної політики уряд обіцяє чималі гроші на підйом приватного бізнесу, а також посилює вимоги щодо зайнятості всіх українців працездатного віку.

Зокрема, Шмигаль зупинився на ситуації, пов'язаній із виплатами з безробіття. Багато українців, які перебувають на обліку у центрах зайнятості як безробітні, відмовляються від запропонованих вакансій, чекаючи на пропозиції за своєю спеціальністю. Однак сьогодні на ринку праці різко скоротилася кількість пропозицій. А за деякими спеціальностями вакансій немає взагалі. Отже безробітним можуть запропонувати будь-яку іншу роботу, і вони не мають права від неї відмовлятися. Відмова може бути прийнято лише в одному випадку: якщо вона надійшла від роботодавця, оскільки запропонований працівник не підходить йому за кваліфікацією.

Безробітних, які не змогли за кілька місяців працевлаштуватись, можуть мобілізувати на військову службу

Таких людей залучатимуть до громадських робіт: розбору завалів, будівництва захисних споруд, ремонту вулиць і будівель.

Однак, якщо в місцях, де відбувалися воєнні дії, такої роботи вистачає, то в тилу, на щастя, немає завалів. Крім того, у невеликих тилових містах сьогодні катастрофічно бракує робочих місць. А за тими вакансіями, які з'являються, роботодавці шукають одразу кваліфікованих фахівців і не готові витрачати час на навчання нових працівників з нуля.

Тому багатьом безробітним центри зайнятості просто не можуть запропонувати роботу. Проте їх попереджають, що вони самі мають перейматися пошуком роботи та знайти її найближчим часом. Інакше безробітним чоловікам пропонуватимуть один вид працевлаштування – мобілізацію та військову службу, натякають у центрі зайнятості.

Нагадаємо, українцям розповіли, як офіційно отримати звільнення від мобілізації після вручення повістки.


Марченко Любов, Тудей





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