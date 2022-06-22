Українські біженці в Естонії отримають до 600 євро в місяць: хто може розраховувати на допомогу

Українські біженці в Естонії мають право на матеріальну допомогу від держави. Їм доступні ті ж пільги та надбавки, що й резидентам країни. Влада встановила прості умови для розміщення сімей з дітьми та отримання ними виплат.

Українські біженці в Естонії отримають до 600 євро в місяць: хто може розраховувати на допомогу

Естонія приймає дітей з України, незалежно від наявності у них проїзних документів. Неповнолітніх зустрічають із плюшевим ведмедиком. Батьки мають після перетину кордону звернутися до Посольства України, де до їх паспорту внесуть дані дитини або видадуть сертифікат із особистими даними дитини.

Українські біженці можуть одержати виплати на дітей до досягнення ними 16-річчя. Дитяча допомога - 60 євро на першу та другу дитину в сім'ї та 100 євро - на третю та наступних дітей. Багатодітній сім'ї виплачується допомога у 300 євро на місяць (3-6 дітей) та 400 євро на місяць для сім'ї (з 7 та більше дітьми).

Батьки, які прибули до Естонії з дитиною віком до 1,5 років, отримують місячну батьківську компенсацію у розмірі 584 євро за період до 545 днів. Точне число днів залежить від початку дії посвідки на проживання батьків та віку дитини.

Перед поданням заяви на допомогу потрібно попросити тимчасовий захист. Українські біженці мають отримати у службі Департаменту поліції та прикордонної охорони або у пункті прийому біженців естонський особистий ідентифікаційний код та дозвіл на проживання.

Пункти прийому біженців:

  • Tartu: Riia 179a (24/7) +372 537 705 88;
  • P?rnu: Pikk 18 (24/7), +372 534 999 11 (24/7);
  • Tallinn: Niine 2 (8.15 - 17.00, з понеділка по п'ятницю), +372 600 06 77 (9-17).
Українські біженці в Естонії отримають до 600 євро в місяць: хто може розраховувати на допомогу

Для українців в Естонії також передбачені:

  • триразове харчування у місці розміщення;
  • визначення місця розміщення та транспорт до нього;
  • оформлення картки для безкоштовного проїзду у громадському транспорті;
  • реєстрація в дитсадок та школу;
  • експрес-тестування на коронавірусну інфекцію;
  • забезпечення предметами першої необхідності;
  • інформація про можливості отримання соцдопомоги.

Консультація та допомога в Таллінні доступна в офісі Ради біженців Естонії, що розташований на вулиці Ліівалайя, 28. Він працює з понеділка по п'ятницю в період з 10.00 до 17.00. Телефон для довідок: +372 588 113 11.

Нагадаємо, що постраждалі через війну українці можуть оформити нову фінансову допомогу у розмірі до 30 тисяч євро.


Ловіцька Леся, Тудей





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