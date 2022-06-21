Ціни на полуницю впадуть найближчими днями

Торік в Україні о цій порі вже завершувався полуничний сезон. Проте цьогоріч через надзвичайно холодну весну сезон збору ягід зсунувся на цілу декаду. Через це пік полуничного сезону очікується лише найближчими днями, і ціни на полуницю ще мають впасти.

Українцям обіцяють обвал цін на полуницю: коли чекати

Такими прогнозами поділився фермер із Луцька Віктор Когуц, який замається вирощенням високоврожайної полуниці в себе на полі.

"Цього року, як і в попередніх, холодна весна з частими нічними заморозками стає вже звичною. Через це наш сезон змістився ближче до літа на 1,5 тижні. Днями Facebook нагадав, що 17 червня 2021 р. в нас був останній збір полуниці, а зараз ягода ще є", - розповідає фермер.

Із весни через заморозки, що припали якраз на період цвітіння ягідних кущів, фермерам довелося добряче попрацювати задля збереження цвіту. На ніч доводилось укривати ягоду агроволокном. А вдень розкривати, аби бджоли могли запилювати цвіт. Хоча і з бджолами нині в Україні не все гаразд, каже фермер. Із кожним роком їх стає дедалі менше.

Українцям обіцяють обвал цін на полуницю: коли чекати

"Природних запилювачів — бджіл — з кожним роком стає все менше, а в холодну погоду їх взагалі не видно, і в цей сезон ми придбали закордонних джмелів у підсилення місцевим", - розповів Когуц.

Звісно, що все це додало ягодам собівартості, а тому й ціна на них зараз вища, ніж торік о цій порі. Але пікове зниження ціни ще попереду, обіцяє фермер.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз ціна на полуницю на ринку зросла на 5-10 грн. Гадаю, це через зміщення сезону, і пік найнижчої ціни ще попереду", - пообіцяв виробник.

Нагадаємо, що саме зараз, у полуничний сезон, можна спробувати немало страв і десертів з цією ягодою. Зокрема, варто побалувати своїх домочадців круасанами з полуницею.


Марченко Любов, Тудей





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